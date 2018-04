ERR otsib avalikul konkursil Eesti Laulule peaprodutsenti

Eesti Laulu uueks peaprodutsendiks on oodatud inimene, kes tunneb hästi Eesti ja välismaist muusikamaastikku ning tahab lennutada selle projekti uutesse kõrgustesse.

Sobiv kandidaat omab teletootmise ning meeskonnajuhtimise kogemust, suudab koostada eelarveid ja neis püsida ning on suurepäraste kommunikatsioonivõimetega.

CV ja motivatsioonikiri koos visiooniga projekti tulevikust tuleb saata hiljemalt 14. maiks meiliaadressil cv@err.ee, märgusõna Eesti Laul.

Aasta alguses teatas senine peaprodutsent Mart Normet ETV saates "Hommik Anuga", et loobub ametist. "Kui sa muutud juba selliseks kõiketeadvaks ja suudad ka juba targutada mingil teemal, siis on stopp. Ma tahaks korraks siit välja saada. Ma tahaks teha auditi Eesti Laulule, endale. Võib-olla tulla tagasi viie, mõne aasta pärast. See on kõikidele kasulik, kui vahepeal juhib seda keegi teine," kommenteeris Normet otsust.

ERR pani Eesti Laulu konkursile aluse 2008. aastal, kui otsustati, et "Eurolaulu" vahetab välja laulukonkurss "Eesti Laul 2009". Võistluse peaprodutsendiks valiti Heidy Purga.