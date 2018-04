Elina Nechayeva langes Eurovisiooni ennustustabelis seni madalaimale kohale

Nechayeva pala "La Forza", mis oli pärast Eesti Laulu võitu Eurovision Worldi ennustustabeli esikohal, langes veel ühe koha ja on nüüd viies, vahendas Eurovoix.

Eelmisel nädalal teatas euroblogi Wiwibloggs, et Nechayevast on möödunud Bulgaaria esindaja Equinox looga "Bones" ja Tšehhi eurolaulja Mikolas Josef palaga "Lie To Me".

Sel nädalal on Nechayevast möödunud ka Austraalia esindaja Jessica Mauboy looga "We Got Love". Tabeli esikohal on pikka aega püsinud Iisraeli laulja Netta palaga "Toy".

Nii madalal kohal nagu viies pole Nechayeva oma võistluslooga selles tabelis veel olnud alates 3. märtsist, kui ta Eesti Laulu võitis.

Eesti eurolaul on langenud kolm kohta pärast seda, kui Eesti eurotiimi juht Mart Normet teatas, et Elina Nechayeva kleidi projektsioon läheb Eurovisioonil maksma 65 000 eurot. Seni pole Normet kinnitanud, kas ja kuidas rahastus leitakse.

Vaata Eurovision Worldi ennustustabelit SIIT.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Lissabonis. Eesti astub esimeses poolfinaalis üles üheksandana.