ERR Menu soovitab paitada hinge jazzmuusikaga

1. 20. – 29. aprillini toimuv Jazzkaare festival toob muusikat inimeste igapäeva. Noorte muusikute, tantsijate ja kunstnike eestvedamisel kõlab jazzmuusika tänavatel, trammis, liikluskeerises, koolides, lennujaamas ja mujalgi.

Festivali peaesinejad on Suurbritannia lauljatar Laura Mvula, USA jazzitipud – mitme Grammy’ga auhinnatud sütitav hammondivirtuoos-laulja Cory Henry ansambliga The Funk Apostles, saksofonilegend Bill Evans kvartetiga Petite Blond II, mainekas jazztrio The Bad Plus ning Hispaania lauljatar Silvia Perez Cruz.

Jazzkaare avab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud žanriülene suurteos "Saja lugu", mille valmimisest pajatavat dokumentaalsaadet näeb ETV-s 1. mail kell 20.10 ning kontserti ennast ETV-s juba kell 22.05.

Et noorte kokkupuude jazzmuusikaga oleks tihedam, viiakse üheksasse Tallinna kooli põnevad muusikalised vahetunniüllatused. Külastatakse ka lasteaedasid, kus lapsed saavad muusika saatel joonistada. Haridusprogrammiga jõutakse ka Astangu kutserehabilitatsiooni keskusesse, autistide päevakeskusesse ning Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse.



Jazzkaare esimesel laupäeval, 21. aprillil on muusikahuvilised oodatud kuulama jazzilava etteasteid Balti Jaama turule. Pooletunnised ülesastumised annavad maitse suhu svingist, ladinarütmidest, kuldaja Eesti jazzist ning funkyst. Traditsiooniks on saanud festivaliaegsed lõunakontserdid ning muusika flirdib ka tantsuga, kui Tallinn Swing Dance Society ja noored breiktantsijad ühendavad oma energia muusikutega ja nii sünnivad vahetud improvisatsioonilised etteasted.

Tasuta kontsertide päev toob pühapäeval, 22. aprillil Telliskivi loomelinnakusse ja selle lähiümbrusesse enam kui 20 tasuta kontserti ning mitmeid teisi eriilmelisi sündmusi kogu perele. Neljandat korda üle Tallinna ning esmakordselt Kuressaares ja Suurupis toimuvatele eksklusiivsetele kodustele kontsertidele on vaid 180 piletit. Sel korral üllatavad muusikuid ja kuulajaid üks üle 100 aasta vanune klaver, koduks kohandatud vana klaverivabrik ja neljajalgsed jazzisõbrad.

2. 21. aprillil tähistab riigikogu oma 99. sünnipäeva lahtiste uste päevaga!

Kava

Kell 10.45 Tervituskontsert lossi rõdult

Kell 10.55 Riigikogu esimehe Eiki Nestori tervitus

Kell 11 – 16 Ekskursioonid lossis, pääs Pika Hermanni torni

Kell 11 – 16 Kohtumised fraktsioonides riigikogu liikmetega

Kell 11 – 16 Vestibüülis Eesti vabaõhumuuseumi rehetuba koos vokiratta, sukapaela punumise ja kaltsutite tegemisega

Kell 11 – 16 Lastetoas "Teeme vanad väärtused korda" Eesti vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut töötuba

Kell 11 – 16 Eesti meremuuseum tutvustab töötubade ja väljaandega Lennusadama näitust "100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918-2018".

Kell 11 – 16 NUKU muuseumi töötuba "NUKU mängud" (ruum L333)

Kell 11 – 16 Konverentsisaalis Eesti ajaloomuuseumi Laste Vabariik – laste unistuste riigi ehitamine, presidendi portreede meisterdamine ja tegusteeriumide loomine

Kell 11 – 16 Konverentsisaalis igal täistunnil Eesti multifilmiklassika

Kell 12 – 13 Infotund riigikogu istungisaalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, kaitseminister Jüri Luik ja kultuuriminister Indrek Saar.

Kell 13 – 14 Mälumäng "Eesti Vabariik 100" Komandandi maja saalis

Kell 13 – 14 Arutelu "100 saabunud. Kuidas ja kuhu edasi?" kohvikus. Modereerib Urmas Vaino

Kell 15 – 16 Hea tuju kontsert Valges saalis. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusikud



3. Reketi värske albumi "Rahu" esmaesitlus toimub juba 20. aprillil Solarise Apollos!

Esitlus algab kell 18.00 ja kuulda saab head muusikat ning jutustusi albumi tekkeloost. Näiteks kirjutati lugu "Mäng" laululaagris ja pidi esialgu minema Ott Leplandile, kuid üleannetud sõnad sobisid rohkem Reketi repertuaari.

Esitlused toimuvad:

20.04 kell 18.00 Solaris keskuse Apollos

21.04 kell 14.00 Lõunakeskuse aatriumis

27.04 kell 18.00 Pärnu keskuse aatriumis

Artisti enda sõnul esindab värske album "Rahu" tema loomingu arengut, soovides endiselt mitte kinni jääda tänapäeva muusika klišeedesse ja igavatesse valemitesse.

4. 23. aprillil tähistatakse kuuendat korda Eestis veteranipäeva – missioonisõdurite ja teenistuses vigastada saanud Eesti sõjameeste päeva, mille keskne üritus on Veteranirock. Kontsert toimub Vabaduse väljakul algusega kell 19.00.



Veteranirockil astuvad üles:

✿Karl-Erik Taukar Band

✿ Kaitseliidu Tallinna Maleva rokkbänd Mustad Kolonelid

✿ Liis Lemsalu

✿ Ott Lepland

✿ Ivo Linna

✿ Koos solistidega laval ansambel Revals



Teleülekande vahendusel saab kontserti nautida ETV2-s kell 20-21.30.



Lisaks on kõigil huvilistel kell 17-22.00 võimalik uudistada ka Veteranirocki alal paikneval militaarmessil, kus osalevad Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtted, mittetulundusühingud, Kaitseressursside Amet, Kaitseliit ning Kaitseväe struktuuriüksused.