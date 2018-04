Hollandist pärit laulja sai üle maailma esmakordselt tunduks looga "Reality",

mis loodi koos Belgia DJ Lost Frequenciesiga.

Hiljem vallutasid muusika edetabelite tipud laulja järgmised singlid "Feel The Love", "Little Hollywood" koos Dj Alle Farbeniga ning viimasena "Does It Matter".

Lisaks Janieckile astuvad festivalil üles Liis lemsalu, 5Miinust, Arop ja Shanon.