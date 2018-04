Arvo Kruusement: "Kevadet" näidatakse liiga tihti

Filmi "Kevade" režissöör Arvo Kruusement sõnas "Vikerhommikus", et tervise üle ta kurta ei saa. "Tänu arstide abile olen üsna kõbus vanamees enda arust," ütles ta ja selgitas, et end hoiab ta vormis korralike eluviiside ning liikumisega. "Liikumine on põhiline, kui ealised muutused on turja peal."

Kruusement kinnitas, et 1950. aastate keskel, kui ta osales Kaljo Kiisk ja Aarne Ruusi lavastatud Raadioteatri kuuldemängus "Kevade", poleks ta eales osanud arvata, et just tema toob selle materjali kunagi ka kinolinale. "See ei tulnud üldse kõne alla tookord, seal olid teised mehed selle tegemise juures."

Kui telekast "Kevadet" näidatakse, siis Arvo Kruusement seda ei vaata. "Liiga tihti näidata, võiks harvemini, paari aasta tagant korra," sõnas ta ja tõdes, et hetkel tundub, et seda pannakse juba programmitäiteks. "Vahel vaatan ka, aga just pildikvaliteeti, sest need filmid, mida kunagi tehti, samuti mustvalged filmid, nad kaotavad oma kvaliteedi ja eheduse."

"Paaris kohas on montaaživiga, aga muidu ma ütlen seda, et ta oli võrdlemisi täpselt tehtud selle plaani järgi, mis mul oli," tõdes ta ja kinnitas, et tegemist oli tema esimese režissööritööga ning ta ei tahtnud, et see ebaõnnestuks. "Kui enam-vähem õnnestub töö, siis võib arvata, et on ka vaatajaid."

"Kõiki uusi filme ei jõua vaadata, neid tuleb päris ohtalt peale, aga mulle meeldis väga Martti Helde "Risttuules" ja ma loodan, et Tanel Toom teeb hea filmi "Tõest ja õigusest", ka "Seltsimees laps" on film minu põlvkonnast," nentis Kruusement.

Kruusementil on kahju sellest, et ta ei saanud teha filmi "Tõe ja õiguse" teisest osast. "Selle lavastamise võti on lõpus, kus Tiina saab omale jalad alla, see stseen on asja tuum."