Nickelbacki erikülalised Tallinnas on Shanon ja The Blackmordia

"Jagada lava oma suure lemmikuga on kui suure unistuse täitumine. See elevus ja ootusärevus on kirjeldamatu," jagas oma rõõmu Shanoni laulja Taavi Immato.

The Blackmordia on Prantsusmaalt pärit rokkbänd, kelle 2016. aastal oma kulude ja kirjadega välja antud debüütsingel "Lying To Ourselves" sai kriitikutelt positiivset tagasisidet. Mõned kuud hiljem avaldatud video avasinglile kogus lühikese ajaga Youtube'i keskkonnas 150 000 vaatamist. Hoolimata bändi suhteliselt lühikesele elueale on nad juba lava jaganud koos ansamblitega Fice Finger Death Punch, Gojira, August Burs Red ja paljud teised. Hetkel on bändil käsil debüütalbumi produtseerimine, mis kõigi eelduste kohaselt peaks ilmuma 2018. aasta esimeses pooles.

Kanada päritolu Nickelback on müünud rohkem kui 50 miljonit albumit; välja andnud 23 singlit, mis kõik on jõudnud erinevates edetabelites kõrgetele kohtadele ning esinenud 12 maailmaturnee vältel rohkem kui kaheksale miljonile inimesele.

Ainuüksi Nickelbacki albumit "All The Right Reasons" on üle maailma müüdud üle kümne miljoni. Bändi suurhitti "How You Remind Me" nimetas Billboard dekaadi rokklooks ning paigutas selle ühtlasi neljandale kohale 2000. aastate Top10 lugude hulgas.

Hiljuti järjekorras üheksanda albumi "Feed The Machine" ilmutanud Nickelbacki jaoks on Euroopasse tagasitulemine suure tähtsusega. "Me ei suuda ära oodata, et Euroopas taas esineda. Meile on need kontserdid alati olnud väga meeldejäävad ja täis positiivseid elamusi," lausus bändi juhtfiguur Chad Kroeger. "Algav Euroopa tuur on vaieldamatult meie karjääri suurima ja ennenägematu produktsiooniga - oleme valmis inimestele korraldama peo, mida nad eales ei unusta."