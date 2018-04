Metsatöll esines kruiisilaeval toimunud metalfestivalil

1. kuni 5. veebruarini toimus kaheksandat korda festival 70000 Tons of Metal, mille muudab eriliseks see, et üritus. toimub hiiglaslikul kruiisilaeval. Sel aastal astus festivalil üles ka Eesti ansambel Metsatöll, kes jagas "Ringvaates" elamusi.

Metsatöllu laulja Markus Teeäär selgitas, et festivalil 70000 Tons of Metal esineb igal aastal 60 erinevat ansamblit, kes kõik saavad üles astuda kaks korda. "On neli lava ja peaaegu öö läbi käivad kontserdid," ütles ta ja kinnitas, et tegemist on Metsatöllu ühe prestiižema festivaliga. "Me oleme sinna aastaid tahtnud ja lõpuks kuidagi õnnestus."

"Jäi mulje küll, et tegemist on vähe jõukama inimese festivaliga, sa pead sinna kohale lendama ja kuigi toit on hinna sees, siis õlu maksis seal 9 dollarit tükk," nentis Teeäär ja tõi välja, et seal on kõik inimesed samal tasemel. "Sa vaatavad oma lemmikansamblit ja pärast võida leida nad näiteks kasiinost."

"Seal oli peokorrus, seega kui bändid lõpetati ära, siis rahvas liikus kõik sinna," sõnas Metsatõllu trummar Tõnis Noevere ja nentis, et päeval sai korra ka randa. "Äge võimaluste kruiis nii ansambli kui publiku jaoks."

Noevere nentis, et kui ta enne Metsatölluga liitumist oli kontserdikorraldaja ning tegeles rohkem telgitagustega, siis nüüd on läinud kuidagi niimoodi, et ta on rohkem just laval. "Praegu ma võin öelda, et see sobib minu olemusega isegi rohkem kui telgitaguste töö."