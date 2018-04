Suvesinglite aeg on käes, The Sound tegi otsa lahti

Singli muusika autor on The Soundi laulja Steven Kopliste ning loo teksti on kirjutanud Steven koos teada tuntud Aapo Ilvesega.

Loo sõnum on lihtne ja tabav. "Iga päev kui ärkad ning enne kui hommikust saab õhtu, tuleb võtta päevast viimast. Tuleb täita enda unistused ja soovid. Just sellise mõttega peab iga hommik ärkama, eriti kui soe päiksekiir aknast piilub," selgitas bänd.

