Reketi elukaaslane Roberta Einer: mul on kõik tema lood peas

Aastas umbes 70 kontserti andev Reket, kodanikunimega Tom-Olaf Urb, võõrustab meid pikemaks intervjuuks oma kesklinnas asuva kodu katusel, kus juba päris pisikese poisina aitas oma vanatädil lund rookida. Lasnamäel üleskasvanud riimirätsep unistas lapsena hoopis kaskadööri-ametist.

"Pilli ma ei mänginud, huvi mul pilli mängimise vastu ei olnud," ütles Reket ja kinnitas, et samuti ei laulnud ta poistekooris. "Tagantjärele vaadates, mu isa on muusik ja mu ema on väga andekas luuletaja, võib-olla seal on mingisugune sümbioos nendest kahest, kes teab."

Tomi ema on näitleja Viire Valdma ja isa muusik-laulja Toomas Urb. Ema märkas juba varakult, et pojal on teksti peale talenti ja hoidis alles kõik koolipõlve kirjandid. Seda enam, et mõnikord peitus seal valus tõde. "Ma loen klassikirjandit, kus ta kirjutab, et ema magab ja kuidagi ei ärka üles, ja kedagi pole appi ka kutsuda, kui järgmine aasta emadepäev on pühapäeval, siis mina annan talle kingi üle laua ääres," sõnas Valdma ja nentis, et selline sõnum oli saadetud kooli.

Omal ajal ülimenukad trubaduurid, vennad Tarmo ja Toomas Urb hüppasid Nõukogude Liidu lõpupäevil ära ja elasid USAs, mistõttu Tom ning tema vanem õde kasvasid isast lahus.

Tagantjärgi peab Tom lotovõiduks, et ei saanud kohe Eestis valitud erialale ülikooli ja läks seetõttu pärast keskkooli isa kutsel USAsse õppima, sest välismaa elu andis talle julgust juurde. Hiljem lõpetas ta Londoni kunstiülikoolis helikujunduse eriala.

Tomi elukaaslane, maailmas laineid lööv moedisainer Roberta Einer, kes töö tõttu elab Londonis ja kelle loomingut on kandnud teiste seas popstaarid Dua Lipa ja Lady Gaga, ütleb, et eraelus on Tom siiani pigem tagasihoidlik ja vaikne.

Esimest korda haaras Tom mikrofoni 15 aastat tagasi, kui hakkas liikuma Eesti räpimeeste seltskonnas ja võttis endale nimeks Reket, sest Reketil on olemas see, mida ühel räpparil laval vaja läheb, ehk siis keel ja pallid. Tema lugusid on vaadatud Youtube's sadu tuhandeid kordi. 2016. aastal oli tema album “Tuule tee” enim kuulatud plaat Eestis.

Kui üldjuhul ongi räpparid väga võistlushimulised ja pidevalt kelgitakse, kes on gängstam, siis 33-aastase Reketi stiil on selgelt erinev. Teemast olenemata meenutab see – parema kirjelduse puudumisel – poeetilisi armastuskirju. "Asjad, millest ma rääkida saan, on need, mille olen ma enda jaoks selgeks teinud, kui keegi kuulab, siis seal on päriselt see tõde olemas," sõnas Reket ja kinnitas, et ta kardab väga keskpärasust ja seda, et ta kõlab nagu teised.

Viire Valdma sõnas, et ta ei ole mingi räpispetsialist, aga talle meeldib see meloodilisus, mille ta poeg on sisse toonud. "Sellesse ritta nagu ei mahu nootidesse kõik sõnad ära, aga ta suudab ikkagi need sinna kuidagi asetada," lisas ta.

Räppar Genka arvates puudub Reketi lüürikas agressiivsus, ning ise kui see on, siis positiivse kujul. " Tema lugudes on palju armastust, mis on ju teatavasti väga tore asi, armastusest laulda ja räppida on väga-väga raske," ütles ta ja kinnitas, et Reketil on süda nagu õiges kohas. "Mina ilmselt selliseid lugusid ei oskaks teha, võib-olla kukuksid natukene imelikult välja."

Kui Genka oli algul kümmekond aastat noorema Reketi eeskuju ja aitaja, siis praegu kuuleb tema riime ja biite esimesena elukaaslane Roberta. Kordagi varem pole nad meedias üksteisest rääkinud, sest noorte teadlik valik on hoida eraelu nii palju kui võimalik endale. "Me tõesti töötame meeskonnana iga päev ja jagame kõike, ükskõik kui suur või väike asi see ei ole," ütles Roberta Einer.

Vastavalt professionaalsetele ja emotsionaalsetele graafikutele käivad Tom ja Roberta regulaarselt Londonis või Tallinnas. "Ma arvan, et mul on kõik Tomi laulud peas," sõnas Roberta Einer ja tõi välja, et 2016. aastal luges ta kokku, et käis kokku 45 kuni 50 Reketi kontserdil. "Kui ma olen Eestis, siis kus iganes Tomil on kontsert, siis ma alati reisin ja sõidan temaga kaasa, et veeta need hetked, mis vähegi saame, koos."

"Päris mitu laulu just sellelt uuelt ja eelmiselt albumilt lähevad mulle väga hinge, sest tõesti on väga lihtne paralleele tuua meie ja tema ja minu eludega," ütles Einer.

Reket tahab jääda salapäraseks ja ei ütle selgelt välja, kes on tema muusa. Samas tunnistab ta, et mõni aasta tagasi kirjutas ta ühe kampaania jaoks luuletuse just oma emale mõeldes. "Isiklikest asjadest on tegelikult nii lihtne kirjutada, kui ma saan oma kogemuse panna sinna sisse."

Reketi elukaaslase Roberta Eineri sõnul võtavad nii laul "Rahu" kui ka kogu album väga kaunilt kokku Tom-Olafi hingeseisu praegusel hetkel. "Plaat näitab seda, mille poole meie koos temaga oleme püüelnud, üritades luua oma elu siin sellisena, nagu ta on."