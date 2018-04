Läti bänd Triana Park astub taas lavale: loominguline periood keldris on läbi

Albumilt leiab 13 lugu, teiste seas "Line", millega kollektiiv mullu Lätit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas ja fännide seas pikalt helisalve talletamist oodanud singel "Home".

"Meil on hea meel, et pikk loominguline periood meie teiseks koduks saanud hubases keldristuudios on läbi. Ühes meie hea tuttava, DJ Ruddi abiga on terve album peaaegu algusest lõpuni meie enda salvestatud ja produtseeritud. Oleme selle üle väga uhked ja enam kui valmis taas lavalaudadele astuma," rääkis bänd salvestusprotsessist.

Triana Parki karismaatiline lauljanna Agnese Rakovska üllatab laval publikut alati erineva välimusega ning sarnaselt pole ka bänd endale visuaalselt ja loominguliselt kunagi piire pannud. "Meile meeldib eksperimenteerida ja katsetada. Armastame muusikat selle lõputute võimaluste pärast ja raske oli albumiga ühe žanri piiridesse jääda," sõnas bändi bassist Kristaps Erglis. "Võib-olla me otsime veel enda soundi. Aga võib-olla just see ongi meie sound," tõdes muusik.

Peagi avaldatakse sügisese Baltikumi tuuri kuupäevad.