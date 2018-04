Laura Põldvere: vannitoal on minu loomingus oluline koht

Eesti Jazziliidu juht Laura Põldvere on kaks aastat teinud koostööd saksofonist Villu Veskiga. Koos avaldati pöörane album "Crazy Enough". Põldvere tõdes, et osa plaadil kõlavast loomingust on kirjutatud koduses vannitoas.

"Vannituba on väga oluline koht minu loomingus üleüldse. Kusjuures muusikaakadeemia neljanda korruse tualettruum kõlab väga-väga ilusasti. Kui ma ei saanud prooviruumis, ma tihtipeale harjutasin seal. Paljud teadsid, nad tulid sinna, käisid WC-s, mina harjutasin seal," naeris Põldvere, kes kirjutas värske loo "Tenermi Vicino" oma kodu vannitoas, vahendas Vikerraadio saade "Stuudios on Sten Teppan".

Kuigi "Crazy Enough" jääb Põldvere sõnul tantsulisse olekusse ja mõnusasse jazzi, lasevad muusikud aeg-ajalt ka improvisatsioonipisiku plaadil välja.

Plaadil kõlav looming pole Põldvere sõnul üheselt kirjeldatav. "Kui tahta öelda, mis muusikat me teeme, mina ütleksin, et see on segu jazzist, popist, technost ja vabaimprovisatsioonist. Me ei ole selle plaadiga pannud mingit piiri ette, et seda soundi me sinna ei pane," kirjeldas Põldvere albumi loomeprotsessi.

29-aastane Laura tõdes, et ei oska öelda, kas on enam väga noor muusik ning hakkas kahtlema selles siis, kui isale värske plaadi kaant näitas. "Nagu isadel on kombeks huvitavaid komplimente teha, siis ta vaatas seda esikaant ja ütles, et oi, sa näed nii vana välja. Kuidagi tuli võrdlus, et sa näed välja nagu ema näeb välja," meenutas Laura ja naeris, et proovis siis teemat vahetada.

Popmuusikat ja jazzi viljelev Põldvere tõdes, et erinevate muusikastiilide vahetamine talle võimaluse loominguliselt mitte läbi põleda. "Ma arvan, et see ongi saladus, olla kord ühes, kord teises ja saada kostust sellest teisest teemast. Võib-olla mulle meeldib olla selles hetkes, kus ma saan vabalt loominguga käituda laval. See, et ma pean tegema alati seda sama, see ei sobi mulle üldse, sest ma tean, et mul niikuinii ei tule see sada protsendi perfektselt välja," selgitas ta.

Põldvere usub, et ka publik, kes käib vaatamas pop-Laura või jazzi-Laura kontserte, on erinev. "Ma arvan, et suures odsas see publik on üsnagi erinev, mis on ka vägagi loomulik. Mõni muusikastiil või tegemine, mis ma teen, ei peagi teda puudutama. Igal ühel on see, mis teda kütkestab kõige rohkem," ütles ta.