Luule Komissarov kohtus Liverpooli tähtmängijatega: Firmino tegi mulle pai-pai

Komissarov tegi paljud jalgpallifänndi kadedaks, kui sai ühel pildil poseerida väravakütt Mohamed Salah'ga, maailma kõige kallima kaitsja Virgil van Dijkiga ja muidugi Eesti oma kuulsuse Ragar Klavaniga. "Kõik klappis suurepäraselt, aga seda, et ma saan niisuguste inimestega pilti teha, seda ma ei osanud mitte unistadagi, kunagi," tõdes Komissarov "Vikerhommikus".

Komissarov ütles, et sai maailmakuulsate jalgpalluritega ühele pildile tänu Ragnar Klavani abikaasa Lilile. "Kuna me pärast mängu pidime kohtuma ka Klavaniga, aga tema pere oli juba seal ees. Me ootasime, kuna ta söödud ja pestud sai. Siis nad ilmusid sinna ükshaaval," kirjeldas Komissarov.

Esimesena tuli ründaja Roberto Firmino. "Ta naeratas, ta oli nii armsa naerunäoga, mitte mingit probleemi. Pärast, kui ta ära läks, tegi pai-pai. Mina inglise keelt ei oska, aga teised tõlkisid, et ta oli öelnud lause lõppu "kohtumiseni"," kirjeldas Komissarov.

Van Dijki puhul oli Komissarov üllatunud, et mees oli nii pikk. "Ma ei saanudki, vaatasin alt üles ja ta kenasti näitas mulle, et mind ei ole vaja vaadata, vaid kaamerasse," naeris näitleja.

Kõige tipuks oli aga hetk, kui Liverpooli peatreener Jürgen Norbert Klopp Klavani platsile saatis. "Ma ei ole kunagi sellist värinat üle elanud, võib-olla nooruses, kui esimene armumine tuli. Kui Ragnar läks soojendust tegema, juba siis me aimasime, et ta saab võib-olla ka mängu sisse. Siis ma enam mängu ei saanud vaadata, sest ma vaatasin Ragnarit kogu aeg. Siis, kui Klopp kutsus ta soojendusest ära enda juurde, me kõik hõikasime, et nüüd ta läheb. Kui ta dressi ära võttis, siis mul käis värin üle keha varbaotsteni välja," meenutas Komissarov emotsioone, mis teda mängul valdasid.