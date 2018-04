Veiko Tubin küsib, kuidas mõtestab armastust Peipsi pensionär või Tallinna majandusanalüütik

Neljapäeval alustab internetis uus taskuhääling "Armastusest", mille saatejuhid on Elina Naan ja Veiko Tubin. Vestlussaade uurib, millisel kohal on eestlaste elus armastus ja kuidas see teema neid kõnetab.

"Tänapäeval kogub pigem populaarsust tuim mõistus ning lood armastusest on jäänud suures plaanis ajalukku. Inimeseks olemise juurde kuuluvad muuhulgas ka erinevad tundevärvid ja armastuse mitmetahulised aspektid puudutavad meid kõiki ühel või teisel viisil. Lood armastusest ühendavad ning on universaalsed, aitavad üksteist inimestena mõista. Meid huvitab, selle teema valguses, läbilõige ühiskonnast," rääkisid Naan ja Tubin.

Saadetes arutlevad armastuse teemadel saatejuhid omavahel ning kutsutakse külla spetsialiste, eksperte, tuntud inimesi ning lihtsaid põnevaid eestlasi. Igaühel on jutustada oma lugu armastusest.

"Meid väga huvitab, kuidas mõtestab armastust üks imeline pensionär Peipsi ääres või majandusanalüütik Tallinnas. See saatesari saab justkui dokumenteerima eestlaste lugu läbi südameasjade. Seega ootame oma kuulajatelt kirju, nende lugusid ning soovitusi armastusväärsete inimeste leidmiseks," rääkis Tubin.

Küsimuse peale, miks valiti just taskuhäälingu vorm, vastasid saatejuhid, et taskuhäälingute kuulamise kultuur kogub Euroopas ning maailmas aina rohkem tuure. "See formaat vabastab inimesed pidevast ekraanisõltuvusest ning üha rohkem noori on hakanud jälgima eriilmelisi podcaste, mis võimaldavad erinevate teemadega tutvuda süvitsi ning on vabad piirangutest. Selle formaadi kuulamine on mugav ja lihtne, justkui ettetellitud raadiosaade, mis jõuab kõrvaklappidesse või autoraadiosse sulle sobival ajal," selgitasid saatejuhid.

Maailmas on juba üle poole miljoni aktiivse podcasti, ameerikas kuulavad saateid üle 40 protsendi inimestest ning keskmiselt jälgib noor kuulaja seitset erinevat saadet nädalas.

Elina Naan on õppinud režissööriks, töötanud seitse aastat Eesti Televisioonis ning hiljuti välja andnud luulekogu "Lukuga Päevik", mis vallutas esimese koha Rahva Raamatu müügiedetabelis.

Veiko Tubin on vabakutseline näitleja, helilooja ja lavastaja, kes on juhtinud ETV-s kaks hooaega teatrisaadet "Kontakt".

"Armastusest" veebikodu leiad SIIT.