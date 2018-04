Rokilegend Uriah Heep esineb detsembris Tallinnas

Sel sügisel näeb ilmavalgust bändi järjekordne stuudioalbum "Living The Dream", mis on kolmas viimase nelja aasta jooksul. Klahvpillimängija Phil Lanzoni sõnul pole bänd lõpetanud helipildiga eksperimenteerimist ja uue kõla otsimist.

Oma karjääri jooksul on bänd müünud üle 40 miljoni plaadi. Rokkmuusika kullafondi kuuluvad nende surematud lood "Lady In Black", "Easy Livin‘", "The Wizard" ja "July Morning".

