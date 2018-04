Tänavuse TMW artistiauhinna saajad selgitatakse välja nii festivali muusikaspetsialistidest delegaatide tagasiside põhjal kui ka publikuhääletuse teel kõikide 126 festivalil esinenud Eesti artistide seast. Auhinnafond 4500 eurot kuulub enim poolhääli saanud artisti(de)le. Lisaks pakub muusikaekspordi kontor Music Estonia auhinnatud artisti(de)le võimalust osaleda programmis INTRO.

TMW 2018 artistiauhinna publikuhääletus kestab kuni kolmapäeva, 18. aprilli kell 23.59 TMW kodulehel ja äpis.

Hääletamiseks tuleb luua TMW veebis aadressil MyTMW konto ja sisse logida, seejärel minna artistide vaatesse tmw.ee/et/artistid, valida rippmenüüst kõik riigid riigitähis EE, valida 126 Eesti artisti seast oma lemmik, minna tema profiilile ja klikkida poolthääle andmiseks viis tärni.

Võitjad kuulutakse välja esmaspäeval, 23. aprillil TMW veebilehel ja Facebookis.

TMW publikuhääletuse võitjad 2014 – 2017:

2014: Metsakutsu (EE)

2015: BA (LT)

2016: Garbanotas Bosistas (LT)

2017: The Boondocks (EE)

TMW muusikaspetsialistidest delegaatide poolt valitud artistiauhinna võitjad 2009 – 2017:

2009: Popidiot

2010: Iiris

2011: Ewert and the Two Dragons

2012: Talbot

2013: Elephants From Neptune

2014: Odd Hugo

2015: Maarja Nuut

2016: I Wear* Experiment

2017: Mart Avi, Erki Pärnoja, NOËP

2.–8. aprillini juba kümnendat korda toimunud linnafestivali TMW erinevaid üritusi külastas kokku 34 170 inimest, sealhulgas 1330 festivali delegaati, kes osalesid TMW ettevõtluskonverentsil Creative Impact. Lisaks mitmekülgsele muusikaprogrammile ja konverentsile pakkus festival avastusi avalike vestluste ning filmi-, kunsti- ja toiduelamuste vallas.