Kuninganna Elizabeth II leinab oma corgit

Koeral oli vähiga seotud haigus ning kuninganna ei tahtnud, et tema lemmik peaks veel kauem piinlema. Willow' surm paneb punkti Elizabeth II ja corgide pikale ühisele ajaloole, mis sai alguse enam kui 80 aastat tagasi, vahendab Daily Mail.

Oma esimese corgi Susani sai printsess Elizabeth 18. sünnipäevaks. Willow' oli kuulsa koerakese 14. põlvkonna järglane, kuid esimese corgi Dookie tõi kuninglikku perre tulevase kuninganna isa George VI, toonane Yorki hertsog juba 1933. aastal.

Elizabeth II on iga oma corgi surma raskelt üle elanud, kuid Willow' surma võtab ta Buckinghami palee allika sõnul eriti raskelt. "Ilmselt seetõttu, et Willow oli tema viimne side vanemate ning kaugele lapsepõlve ulatuvate aegadega. See tundub tõesti olevat ühe ajastu lõpp."

See aga ei tähenda, et Elizabeth on teinud koerapidamisega lõpparve. Tal on kaks dorgit – corgi ja taksi ristandit –, kelle nimed on Vulcan ja Candy.