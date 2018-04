Saara Aalto: Soomes mind eriti ei mõistetud, aga Eurovisioonil saan olla mina ise

"Ringvaatel" käis külas Soome tänavune eurolaulja Saara Aalto, kel 27. aprillil ilmub uus album. Londonis resideeruv Aalto rääkis, et unistas Eurovisioonile pääsemisest 20 aastat. Soomes on ta end alati pigem võõrana tundnud ja Eurovisioon tundus oma rõõmu ja värvikusega koht, kus ta saab olla tema ise.

"Ma saan eesti keeles laulda, aga vestelda veel ei suuda. Aga on plaanis õppida," märkis Aalto vastusena Reikopi küsimusele, kas nad võivad stuudios intervjuu eesti keeles teha. Aalto esitab oma lugu Eurovisiooni võistluslugu "Monsters" 34 eri keeles.

"Olen alati tahtnud olla rahvusvaheline laulja. "X-Factor UK" oli minu tee, kuidas saada Soomest välja. Muidugi see avas uksi, sest nüüd on mul kodu Londonis. Mul on Suurbritannias mänedžer. Mul on plaadileping kompaniiga Warner Music. Seega uksi avanes väga palju. Muidugi on tööd veel palju. Töö ei lõpe kunagi. Peab ainult jaksama uskuda enda muusikasse. Aga asjad on kõvasti edasi liikunud," rääkis Aalto.

"Lapsest saati olen tahtnud saada rahvusvaheliseks lauljaks. Mõtlesin alati, et Eurovisioon on minu tee Soomest maailma. Samas olin Soomes alati kuidagi võõras. Rahvas ei mõistnud minu stiili, sest olen selline rõõmus poptüdruk. Soomes läheb peale pigem rokkmuusika, selline sünge värk. Mitte minu rida," märkis Aalto.

"Soomes mind eriti ei mõistetud. Mõtlesin, et Eurovisioonil saan olla mina ise. Seal on kõik nii rõõmsad, värvikad. Mul oli hea tuju, kui vaatasin Eurovisioni ja suurt show'd. Mõtlesin, et sinna tahaks saada. See otsus sai tehtud 10-aastasena. 20 aastat läks aega, aga lõpuks sain sinna."