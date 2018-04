Saara Aalto ERR-ile: ma tahan olla rahvusvaheline artist

Soome eurolaulja ja üks kuulsamaid artiste Saara Aalto suur võistlustel käija. Soomes on ta üritanud Eurovisioonile pääseda mitu korda ja on alati jäänud teiseks.

Aalto rääkis Raadio 2 saates "Jätkuhommik", et pärast Briti "X Factori" talendivõistlusel osalemist jäi ta silma Soome ringhäälingu Yle inimestele ja kuna Saara ise on suur Eurovisiooni fänn, mõeldigi saata naine Euroopa suurimale lauluvõistlusele ilma konkursita.

Aalto esitas Soome eelvoorus kolm laulu, mille hulgast valiti võidulauluks "Monsters". Aalto ütles Eurovisiooni konkurendi Elina Nechayeva loo "La Forza" kohta, et see on täitsa tore laul ning klassikaline muusika talle üldiselt meeldib.

Saara kirjutab ise oma muusikat ja otsustas juba karjääri alguses seda inglise keeles teha, et saada rahvusvaheliseks artistiks. Soome plaadifirmad ütlesid, et inglise keelega ei jõua aga mitte kuskile, mistõttu pidi Aalto oma raha eest plaate välja andma. Selleks, et koguda tuntust, hakkas naine käima erinevatel talendikonkurssidel.

Praeguseks on Saarast endast saanud Soome X-Factori žüriiliige ning lauljatar tõdes, et üritab oma kogemuse põhjal olla abistav kohtunik, et süstida noortesse särtsu, olenemata kohast, mille nad võistlusel saavad.

Saara on mitmel korral esinenud ka Eestis ja jõudis siia esimest korda 15-aastasena koorilapsena. "Esimest korda käisin Eestis aastal 2001,” meenutas Saara Aalto. "Külastasin siis koos laulukooriga Tallinna ja Tartut. Elasime kohalikes peredes ja reisist jäid väga toredad mälestused ning soov kindlasti tagasi tulla. Mul on hea meel, et muusika toob mind taas Eestisse," on ta öelnud.