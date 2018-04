Kuuendal Veteranirockil esinevad Lemsalu, Taukar, Lepland ja Linna

Ajalehed New York Times ja New Yorker pälvisid Harvey Weinsteini seksuaalvägivalla skandaali kajastamise eest esmaspäeval tänavuse Pulitzeri auhinna avaliku teenistuse kategoorias.

Kaitseväelased on välisoperatsioonidel osalenud alates 1995. aastast Horvaatias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Liibanonis, Makedoonias, Iisraelis ja Süürias, Iraagis, Kosovos, Afganistanis, Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Adeni lahel ning Vahemerel. Veterane on Eestis ligi 3000.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel