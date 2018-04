Hannes Hermaküla voltis riided rulli ja siis jälle lapikuks tagasi

Hermaküla viis televaatajad oma riidekappi ning tutvustas seni toiminud süsteemi. "Minu arust on süsteem täiesti korralik, aga tuleb välja, et on uus pakkimissüsteem, mida ma katsetama hakkan ja vaatan, kas kappi tekib rohkem ruumi," kirjeldas Hermaküla korealannade voltimistehnikat.

Õpetuse järgi tuleb oma riided vorstiks keerata, mitte nelinurgana kokku pakkida. "Tal sümmeetria on palju rohkem paigas, kui minul," kommenteeris Hermaküla protsessi, mida ta video põhjal järele proovis.

Ta lisas, et korealannade voltimine võtab palju rohkem aega, kui ese näiteks nagisse rippuma panna. "See on ääretult tüütu tegevus," võttis Hermaküla tehnika kokku. Ta lisas, et pärast tunniajast voltimist tundus talle, et riided võtsid kapis veel rohkem ruumi. "Mina pean ütlema, et vaadates seda süsteemi lähen ma vana süsteemi peale tagasi," ütles Hermaküla, kes tõdes, et kavatseb järgmise tunni jooksul oma riided tagasi lapikuks voltida.