Kate Winsleti õde luges Londoni raamatumessil Ilmar Taska raamatust katkendeid

Tänavusel Londoni raamatumessil langes Eestile eriti suur tähelepanu sellepärast, et olime koos Läti ja Leeduga valitud aukülalisteks. Eesti kirjandusele pühendatud ala oli eriti mahukas ja kohale oli lennutatud ports kirjanikke, kelle teoseid on juba teistesse keeltesse tõlgitud.

Eestlaste kirjandusele pühendatud ala paistis messilt silma ka Türgi ja Hiina bokside vahelt. Kohal oli üle saja Eesti kirjandustegelase, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Ilmar Taska esitles messil oma raamatut "Pobeda 1946". Inglisekeelsest trükist lugesid Londonis toimunud üritusel katkendeid kohalikud näitlejad Ed Harcourt ja Anna Winslet. "Ma ütleksin, et Anna Winslet on sama hea kui tema õde Kate Winslet. Lihtsalt ei ole saanud veel Oscareid," ütles Taska.

Eesti messiprogrammi juht Ilvi Liive tõdes, et üks populaarsemaid Eesti kirjanikke välismaal on Andrus Kivirähk. "Kivirähki nime teatakse laiemalt. Kross vanast ajast muudkui läheb ja läheb," loetles Liive ja tõi välja ka Piret Raua, kellele ennustab suurt tähelendu.

Piret Raud teeb koostööd ka Briti kirjastusega, kes eestlase raamatu "Kõrv" 2019. aastal avaldab. "See on niisugune raamat, mida ei tõlgita inglise keelde, vaid mille Piret kirjutab ja joonistab kohe inglise kirjastuse jaoks. Sellist asja pole varem juhtunud," tõdes Liive.

Thames & Hudson peatoimetaja Roger Thorpe usub, et Piret Raual oli unikaalne ja konkreetne nägemus. "See on vaevaline töö, mis võtab palju aega ja on suure hoolega loodud. Aga see maailmavaade on unikaalselt Pireti oma," kirjeldas Thorpe Raua töid.