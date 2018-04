Galerii ja video: Liis Lemsalu laulis Liibanonis Eesti veteranide toetuseks

Kontserdil sai soetada sinilillekampaania tooteid, millest kogunes annetustena Eesti veteranide toetuseks üle 500 dollari.

"See tekitab minus väga hea tunde, et inimesed olid nõus tegema selle väikse panuse ning sinilille kandmisega näitama, et veteranidest hoolitakse ja nende tööd austatakse," ütles Liis Lemsalu. "See ei ole tegelikult kõige lihtsam, jätta oma pere, tulla ja olla siin tihti üpris keerulistes olukordades," lisas lauljatar.

Lõuna-Liibanonis ÜRO tugipunktis 2-45 toimunud ligi tunnipikkust kontserti kuulasid Iiri-Soome pataljonis teenivad kaitseväelased ja nende külalised. Pataljoni ülem kolonelleitnant Neil Nolan tänas pärast kontserti ansamblit meeleoluka esinemise eest ja kinkis neile tänuks Iiri-Soome pataljoni vapi.

"Ma natukene pabistasin, kas inimesed tulevad üldse kaasa. Aga meid võeti väga soojalt vastu ja kontsert läks väga hästi," ütles Lemsalu.

Ansambel sai Lõuna-Liibanonis veedetud nädala jooksul ülevaate rahuvalvemissioonist ja selle tegevuspiirkonnast, külastada missiooni peastaapi Naqouras, tutvuda Eesti kaitseväeaste teenistuskohtadega ÜRO tugipunktides 2-45 ja 6-50, käia Liibanoni ja Israeli eraldusjoonel ning väisata ajaloolist Tüürose linna.

"Ma ei teadnud väga palju Liibanoni ajaloost, kultuurist ja usuküsimustest ning kui keeruline see kõik siin on. Aga nüüd ma saan väga hästi aru, miks on siia vaja inimesi, kes rahu valvavad. Ma olen hästi palju selle nädalaga näinud ja õppinud," rääkis Lemsalu.

Lisaks ÜRO tugipunktis 2-45 antud kontserdile esines Liis Lemsalu ansambel ka kohalikus koolimajas Ain Ibil küla kooliõpilastele. Eesti kaitseväelased tutvustasid külalistele patrullides kasutatavat varustust, sõidukeid ning missioonil esinevaid teenistusülesandeid. Samuti veetis ansambel koos kontingendiga ka ühise grilliõhtu.

ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL teeniv ning Iiri-Soome pataljoni kuuluv Eesti kontingent koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.