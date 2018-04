Anu Lampi tuntakse Ameerikas mehena

"Ta on Ameerikas tuntud kui mister Lamp, sest seal ei olnud varianti ja nad ei saanud aru, et seda on võimalik ka naisterahval peale lugeda. Kuna Anu on nii geniaalne näitleja, siis läks nii," ütles Ojari "Vikerhommikus", viidates, et kõik Eestis helindatud Ameerika multifilmid tuleb kinnitamiseks saata ka sealsetele filmitegijatele.

Animafilmidele "Ratatouille", "Kollide kompanii" ja "Välk" häält peale lugenud Ojari tõdes, et on ka ise suur multifilmide fänn ning armastab neid koos pojaga vaadata. "Nüüd on juba laps suur, vanasti oli eriti tore pojaga käia. Viimane kord me käisime ikka vaatamas koos, ta on juba 14-aastane," rääkis Ojari.

Ta lisas, et elutarkust on multifilmides rohkemgi kui mängufilmides ning kinoskäik lõppeb tihti klomp kurgus. "Multifilme on tore vaatamas käia, isegi kui sa oled täiskasvanud. Ameeriklased on üsna õnnestunult neid filme teinud, seal on igale vanusegrupile midagi," lausus Ojari.

Ojari rääkis omast kogemusest, et mõni helindatav roll on väga häält lõhkuv. "Teatavasti pead võimendama oma häält ja emotsioone kastis peale lugedes stuudios. See võib teinekord olla küll üsna keeruline, järgmisel päeval ei taha piuksu tulla," tõdes näitleja.

Üks viimase aja raskemaid rolle oli Ojarile Batman, kus ta röökis ligi 15 tundi järjest. "Tema karakteristika ei olnud väga värvikas. See palett oli üsna kitsas, see skaala, millel ta üldse rääkis, ta jorises alt. Üldse, kui talle mingit emotsiooni üritasid sisse pookida, võttis see aega, et üldse aru saada, mida sa seal mõmised," kirjeldas Ojari.

Animafilme helindab Ojari aga alati hea meelega. "Tohutult meeldib, see on kuidagi vastutusevabam ja ma loen küll väga suure lustiga. Lähen sellesse maailma tihtilugu ise mõnusasti sisse ja elan oma tegelastele väga kaasa," rääkis Ojari.