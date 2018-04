Hendrik Relve kutsub "Kuula rändajat" teisipäevasele avalikule salvestusele

Relve jutustab Etioopia eluolust ning meenutas veel enne salvestust kohtumist konso hõimupealikuga. "Tem aoli tegelikult konsode kuningapoeg, aga ei tahtnud seda elu elada. Ta läks linna ja tahtis saada juristiks. Läkski ülikooli, lõpetas ülikooli ära ja hakkas kohtunikuks," kirjeldas Relve.

Kuna konsodel on reegel, et kuningaamet pärandatakse isalt pojale, pidi mees aga pärast isa lahkumist tagasi hõimuellu naasma. "Pani pintsaku asemel selga rahvariided, võttis endale viis naist, koduloomad, nii nagu konsode kuningal peab ja nii tea seal praegu on," meenutas ta.

Hendrik Relve on armastatud loodusemees, kes on õppinud ajakirjanikuks. Alates 2001. aastast teeb ta Vikerraadio populaarset saatesarja "Kuula rändajat". Ta on arvukate raamatute, artiklite ja saadete autor, olnud ajakirja Eesti Mets peatoimetaja, pälvinud Valgetähe IV teenetemärgi ja Eesti looduskaitsemärgi ning muidugi rännanud kümnetes maades maailma kõikidel mandritel.

"Kuula rändajat" avalik salvestus toimub teisipäeval, 17. aprillil Eesti Rahvusringhäälingu uudistemaja 1. stuudios.