Marina Kaljurand saab korraga kahekordseks vanaemaks: väga-väga ootame

"See aasta on meie perel eriline. Ma saan lausa kahekordseks vanaemaks. Tütar on lapseootel ja ka poja abikaasa on lapseootel. Nii et me väga-väga-väga ootame lisa perekonda," ütles Kaljurand ETV saates "Prillitoos".

Marina Kaljurand on öelnud, et tahaks Eestile sünnipäevaks kinkida väga palju lapsi, sest meie ühiskond vananeb. "Mina olen veendunud, et lapse kasvatamiseks ei ole paremat keskkonda kui Eestis," ütles Kaljurand, kes kutsub välismaal elavaid eestlasi siia tagasi.

Marina on ise abielus Kalle Kaljurannaga, kellega kohtuti tudengina sulgpalliväljakul. Perekond tegeleb alaga praegugi. "Kunagi me tulime abikaasaga mõlemad Eesti meistriteks üksikmängus, me tulime Eesti meistriteks segapaarismängus ja meie lapsed on tulnud Eesti meistriteks," ütles Kaljurand, kelle perel on Eesti meistritiitleid kokku 30.

Iseennast nimetab Kaljurand Eesti patrioodiks ja Eesti kodanikuks, olgugi et tema ema on venelanna ja isa lätlane. "Nii et ma olen Vene juurtega Eesti patrioot," võttis naine kokku.

Kaljurand sündis 1962. aastal ning tal on juba sellest ajast tihedad sidemed muusikaga. Nimelt sai naine oma nime Itaalia artisti Marino Marini loo "Marina" järgi. "See lugu on 1961. aastast, mina sündisin 1962. Minu ema oli seda lugu kuulnud, seda esitas itaallane Marino Marini ja selle järgi ma oma nime saingi," kirjeldas ta.

Suure osa elust on Marina Kaljurand koos abikaasaga fännanud aga Queeni muusikat. 2016. aastal, kui bänd Eestis esines, õnnestus paaril legendaarsete muusikutega ka kohtuda. "Ma lihtsalt kirjutasin ja palusin, et minu abikaasa on teie fänn, kas ta võiks tulla lava taha ja teil kätt suruda. Kui see kohtumine toimus, oli see nii südamlik. Ma arvan, et Kallel olid sellised segased tunded, ta lihtsalt seisis ja naeratas. Ta oli nii õnnelik ja minul oli kõrvalt nii tore vaadata, kui abikaasa on nii õnnelik," meenutas Kaljurand ja lisas, et kui Queen pakuks abikaasale transporditöölise kohta, ta läheks kohe ja sõidaks nendega mööda maailma.

Marina lisas, et neil ei õnnestunud näha Freddie Mercuryt elavast peast, aga nad on püüdnud käia austuskontsertidel Eestis ja selle lähiümbruses.