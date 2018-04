"Tänavu tõime heategevusfondiga juba teist aastat järjest Eesti üht ägedamat muusikaelamust nautima 1500 last üle Eesti ning seekord pakkusime osalejatele võimalust kirjutada kontserdikülastusest ja emotsioonidest essee," rääkis heategevusfondi Aitan Lapsi nõukogu liige Eero Nõgene.

Sillamäelt pärit võidutöö autor Marjana Tjuljukov ütles, et teadis kohe pärast kontserti, et soovib oma Tallinnas käigust essee kirjutada. "Eesti Laulul oli väga tore käia ning panin kirja kõik oma emotsioonid reisist Tallinna," ütles Tjuljukov. "Väga meeldis mulle ka see, et saime telemaja külastada ja näha, kuidas päriselt televisiooni tehakse."

Esseekonkursi esimene koht pälvis 150-eurose auhinna, teise koha omanik Ketriin Toobal ja kolmanda koha omanik Jekaterina Minkevits said premeeritud vastavalt 100 ja 50 euroga.

I koht Marjana Tjuljukov

Sillamäe Eesti põhikooli 6. klass

II koht Ketriin Toobal

Suure-Jaani kooli 2.a klass

III koht Jekaterina Minkevitš

Sillamäe Eesti põhikooli 8. klass