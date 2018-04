Fotod: Liis Lemsalu lahutas Liibanonis teenivate Eesti kaitseväelaste meelt

"See on üks erilisematest reisidest, mis mul on elus olnud. Hästi tore, et mind on siia kutsutud ja et saan ka siinse eluolu ja kultuuriga tutvuda. Mul on südamest hea meel, et saan Eesti kaitseväelastele omalt poolt pika kodust eemal olemise meeldivamaks muuta," ütles Liis Lemsalu.

Kolmapäeval Liibanoni jõudnud Lemsalu andis neljapäeval kontserdi kohalikus koolimajas Ain Ibili kooliõpilastele, tutvus UNIFILi missiooni ja tegevuspiirkonnaga, Eesti kaitseväelaste ülesannete ning teenistuspaigaga ÜRO tugipunktis 2-45.

"Liis Lemsalu oli kontingendi valik ning meil on väga hea meel, et ta leidis oma tiheda ajagraafiku juures võimaluse kontingendile külla sõita,“ ütles Eesti Liibanoni kontingendi ülem major Margus Mikk. "Tänuväärt tava tunnustatud artiste missioonisõdurite juurde tuua annab kõigile siinviibijatele kindlasti tugeva motivatsioonisüsti."

Eesti rahuvalvajate teenistuskohaks on Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel Lõuna-Liibanoni mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45, mis asub merepinnast umbes 800 meetri kõrgusel.

iri-Soome pataljoni kuuluv Eesti kontingent koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.

Eesti üksuse ülesandeks ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.