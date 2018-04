Juuli Lill: hääle nimel olen täielik pugeja

"Kas selline tunnustus lubab ka minna Aivar Mäe juurde ja küsida suuremaid palganumbreid ja tähtsamaid rolle ja paremaid garderoobitingimusi," uurib saatejuht Anu Välba.

"Olin eile koos Aivariga juuksuris ja ta küsis mult, kas ma tahan nüüd eraldi garderoobi," sõnab Juuli Lill sama lõbusas toonis vastu. "Tegelikult ma ütlesin, et ma ei taha. Mul on nii toredad garderoobikaaslased, et kogu see fiiling ja mõnus tunnetus tuleb sealt."

"Ja palgad on meil ju nii head, seda ma küll juurde ei taha," naerab Juuli Lill.

"Mina küll tahan," märkis Rene Soom.

Mõlemad artistid võitsid Estonia publikupreemiad ka 2014. aastal - mõlemal korral teineteisest sõltumatult.

Saatejuht võtab ka teemaks, millist tööd nõuab publiku tunnustuse saamine ja kuidas häält hoida.

Rene Soom vastas, et tema võib õues jalutada vihma ja tuulega ja kõigega, mis Eesti ilm pakub. "Ei ole nii, et kolm nädalat enne uut rolli ma ei julge rääkida ka," kostab Soom.

Juuli Lill aga lausub, et tema ei võta etenduse eelsel õhtul söögi kõrvale veini ka. "Ma olen täielik pugeja selles suhtes," sõnab Lill. "Ei joo veini ega räuska."

Lill meenutas üht korda, kus külmetus ei lubanudki tal laulda ja nurgas laulis puldiga Soomest toodud sopran, sellal, kui tema suud liigutades mööda lava ringi kõndis ja rolli tegi.

Vaadake kogu vestlust videost.