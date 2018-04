Isegi häält saab masseerida

"Endal mul oli suuremat sorti trauma, millest ma paranesin tänu headele arstidele hästi, aga siis mul tekkis mõte, et meil pole Eestis spetsialisti, kes tegeleks hääle taastusraviga," selgitas Köster ETV saates "Ringvaade", kuidas häälemassaažini jõudis.

Köster selgitas, et trauma tekkis keset etendust, kui lauldes tuli verevalum häälepaelale. "Pärast seda oli mul hematoom seal peal, mis ei läinudki korralikult ära," kirjeldas ta oma vigastust. Lisaks traumale aitab häälemassaaž ka sel puhul, kui häälepaelad on kanged ja väsinud.

Massaaži käigus, mis peaks kestma tund aega, tegeletakse mälumislihastega ja kaelal asuvate lihastega. Köster lisas, et on vale arusaam, nagu massaaži käigus ainult sorgitakse suus. "Hea hingamine on hääle põhiline alus," kirjeldas Köster.

Köster õpib Tallinna tervishoiu kõrgkoolis õendust ning Tartu ülikooli magistratuuris logopeediat.

Selle väite, et häälemassaaž puudutab ainult lauljaid, lükkas Köster ümber. "Tegelikult on see massaaž mõeldud inimestele, kes töötavad oma häälega iga päev väga palju," ütles ta, tuues näiteks treenerid ja lasteaiakasvatajad.