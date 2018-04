Vaata üle: Londoni raamatumessi suurimad veidrused ja hitid

"Raamatumessil ei räägita kõige rohkem romaanidest, vaid märksa rohkem tarbekirjandusest. See on täiesti jabur, mida siit leida võib. Siin võivad olla lapiteki entsüklopeediaid ja beebipäevikud," rääkis kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter ETV saates "Ringvaade".

Vahter tõi esile erilised jaburused, näiteks raamatu sellest, kuidas heegeldada loomapäid või teha zombi näoga muffineid.

Viimane suurem raamatuhullus puudutas Vahteri sõnul täiskasvanute värviraamatuid. "See kestis umbes aasta ja nüüd ei taha neid suurt keegi," tunnistas mees.

Vahter on raamatumessidel käinud juba 15 aastat. "Eks see töö muudab natuke küüniliseks. Kui on messi esimene päev alles paar tundi kestnud, siis tuleb keegi tuttav vastu ja virinal naeratatakse üksteisele, et siin me jälle oleme," tõdes ta. Raamatuid on raamatumessil tema sõnul absurdelt palju.

Aastal, mil raamatumess oli samades ruumides ilumessiga, kohtus Vahter David Hasselhoffiga. "See on ju loomulikult iga inimese elus suursündmus," naljatas ta.

Mis asju ajasid raamatumessil Eesti kirjanikud ning mida mujal maailmas Eesti kirjandusest arvatakse, näitab "Ringvaade" juba järgmisel nädalal.