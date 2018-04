Eestlanna õpetas vabariigi sünnipäeva puhul 400 hiinlasele eesti keelt

Kuusk rääkis ETV saates "Ringvaade", et vajas vaheldust ja otsis seiklusi, just seetõttu läks ta tööle Hiinasse. "Kuna hiinlasi on nii palju, siis kui me õpetame ka väga vähestele selle keele selgeks, on see väga suur saavutus," rääkis Kuusk. Kuuse sõnul oli see tema kingitus Eesti Vabariigile. Eesti keele loengutes käis kokku 400 tudengit.

Kõige ilusamaks lauseks, mille Kuusk hiinlastele selgeks õpetas, oli: "Me ei sõida seenele". "See oli nende jaoks nii arusaamatu väljend, meil läks terve loeng, et seletada, mida see tähendab ja miks me seda ütleme," selgitas Kuusk.

Kõige keerulisem oli kaugete õpilaste jaoks r-täht.

Aastaks Hiinasse pidanud jääma Kuusk tuli tagasi pärast poolt aastat. Naise sõnul oli kontroll õppejõudude, ka tema üle väga range. "Kell 12 õhtul võeti ära internet ja anti tagasi hommikul kell seitse," kirjeldas ta. Lisaks jooksis tema sabas igapäevaselt kaks spiooni. "Nad on hästi sõbralikud, toovad sulle kingitusi ja annavad sulle head nõu, et ära kasuta Youtube'i," lisas naine.

Naisele tehti ka ettepanek tõlkida viimase partei kongressi otsuseid eesti keelde. "Loomulikult ma naeratasin ja ütlesin, et ma ei tee seda," kirjeldas Kuusk. Ka loengud meenutasid tema sõnul sõjaväelist korda, kui kõik õpilased kordasid kõike, mida Kuusk ütles, kõva häälega järele. Riigitruudele kodanikele jagatakse Hiina ülikoolides punkte.