Independent: Tallinn Music Weekil on ühed mitmekülgsemad esinejad Euroopas

Derek Robertson kirjutas Independentis, et festivalil on üks mitmekülgsemaid, ja kõikehõlmavamaid artistide nimistuid Euroopas.

"Ei ole just palju festivale, mille avaks südamliku kõnega riigi tegelik president, aga Tallinn Music Week on festival nagu ei ükski teine," kirjutas Independent. Ta lisas, et Kersti Kaljulaidil on igasugune õigus olla uhke, sest mitte ainult festival ei tähista oma juubelit, vaid Eesti riigil on tänavu samuti tähtis aasta, kui täitub sada aastat riigi loomisest.

"Festival saab kiidelda ühe kõige mitmekesisema, kõikehõlmavama ja eklektilisema artistide nimistuga kogu Euroopas. Aga muusika on ainult üks osa festivalist. Progressiivse mõtlemise sõlmpunktina hõlmab TMW konverents teemasid nagu "Võistlemine tehnoloogiaga", "Avalik ruum ja demokraatia" ja "Kujunda oma käitumist". Vestlustel on saadikud Harvardi ülikoolist, ettevõtjad ja tippjuhid," kirjeldati arvustuses, tuues välja, et festivali konverentsilikülastajad on täis optimismi, uusi ideid ja initsiatiivi.

Robertson tõi välja, et TMW konverents on esimene rahvusvaheline konverents Eestis, mis saavutas kõnelejate seas soolise tasakaalu.

Muusikaliselt olid Robertsoni hinnangul esindatud artistid hullumeelsetest hiilgavateni. "Seda igast žanrist sludge-metalist neoklassikalise stiilini. Esindatud on suur osa Vene muusikast ja seda heal põhjusel, ürituse korraldajad kuulutasid välja linnafestivali Station Narva," selgitas ajakirjanik, tuues välja, et üritus kannab sama nime nagu Eesti piirilinn. "Poliitiliselt ebakindel koht, mida varitseb Putini sekkumise oht. Festivalile kutsutute nimekiri on Tallinn Music Weeki viis tuua tähelepanu Eestis elavatele venelastele, et vältida Krimmis juhtunut," selgitati artiklis.

Robertson tõi säravamate artistidena välja Kate NV, Evgeny Gorbunovi, Sloveenia punk-rokk ansambli Lynch, Spasibo ja Eesti artisti Maria Minerva, kelle etteastet nimetas ajakirjanik moodsaks roboti diskoks.

Peavoolu artistidest nimetas Robertson Suzi Wu-d, kes esines Von Krahli laval ning ansamblit Intergalactic Lovers.

Mart Avit peab mees aga Eesti tõusvaks imelapseks, kelle show oli üks meeldejäävamaid. "Tema dub-stiilis popmuusika on moodne, aga laenab motiive minevikust. See on intellektuaalne ja uskumatult hästi kokkupandud. Kohati kõlab ta nagu Scott Walker," kiitis ajakirjanik. Ta lisas, et etteaste oli modernne, kuid vaatab horisondist kaugemale, täpselt nii nagu ka Tallinn Music Week.