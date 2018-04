Mõned sahtlisse unustatud kassetid võivad olla väärt suuri summasid

"Seal kaks inimest pakkusid üksteist üle ja kui nad mõlemad seda tõesti vajavad, tõenäoliselt nad said selle normaalse hinnaga," meenutas Moser Jaak Joala kasseti oksjonit.

Moser ise on oma kollektsiooni kõige kallima kasseti ostnud koos postikuludega 25 euro eest. Moseri sõnul on need kassetid, mida on rohkem toodetud, väiksema väärtusega. Näiteks "Terevisiooni" vaataja "Horoskoobi" muusikasaate kasseti saaks maha müüa kõigest mõne euroga. Kuigi väärtuslikuks ei pidanud mees ka kassetti "Lenini lemmikud".

Juba rohkem raha teeniks 1996. aasta Eesti elektroonilise muusika kasseti "Dreams'n Drums" eest. "See on üsna väärtuslik kassett. Ma pakun, et võib isegi 25 eurot saada selle kasseti eest, kui on korralikud kaaned ja kassett on heas korras," kommenteeris ta.

Moser rõhutaski, et kasseti väärtus sõltub suuresti tiraažist. "Just need 1990. alguse kassetid, mida anti väikses tiraažis välja. Kui nad on põrandaalune muusika, siis neil on hinda, inimesed seda kollektsioneerivad," selgitas Moser. Suur väärtus on ka nendel kassettidel, mida pole hiljem mõnel muul helikandjal ilmunud.

Moseri enda kollektsioonis on umbes tuhat väärtuslikumat kassetti.