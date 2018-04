Eesti kukkus Eurovisiooni ennustustabelis neljandaks

Eesti euroloost on ettepoole tõusnud Bulgaaria esindaja Equinox looga "Bones":

ja Tšehhi eurolaulja Mikolas Josef palaga "Lie To Me":

Erinevaid ennustustabeleid on juba nädalaid juhtinud Iisraeli laulja Netta palaga "Toy":

Euroblogi Wiwibloggs tõi välja, et Tšehhi esindaja Mikolas Josef on Euroopas promotuuril ning paistab, et see on toonud edu, sest laul "Lie To Me" tõusis pikka aega teisel kohal olnud "La Forzast" ette. Mikolas sõlmis hiljuti lepingu ka Sony Musicuga ning teeb Euroopas ilma.

"Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda õnnelikum ma olen. Mina kirjutasin ja produtseerisin selle loo ning see näitab, et inimestele minu lapsuke meeldib. See on mulle motivatsiooniks," rääkis Josef sellest, et teda ennustustabelites kõrgele kohale ennustatakse.

Wiwibloggs toob välja, et Elinale võib olla saatuslikuks saanud tants kleidi ümber, sest võimsa produktsiooniga lavashow on fänne juba Eesti Laulust alates köitnud. Nüüd on aga tekkinud küsimus, kas kleit eurolavale üldse jõuab.

Vaata Eurovision Worldi ennustustabelit SIIT.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Lissabonis. Eesti astub esimeses poolfinaalis üles üheksandana.