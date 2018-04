Reket avaldas video loole "Külm ja Raske"

14. ja 15. aprillil toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas Koolitants 2018 finaalkontserdid. Sel aastal on konkurss pühendatud Eesti 100. sünnipäevale, mille puhul on kutsunud tantsuõpetajaid ja koreograafe üles läbi tantsu jutustama omi tundeid ja lugusid Eestist.

"Külm ja Raske" sõnade autor on Tom-Olaf Urb, muusika on teinud Sander Mölder ja Eero Muiste.

Värske video režissööriks on Sander Allikmäe, operaatoriks on Mart Vares. Ekraanile jõuavad teiste seas Piret Järvis-Milder, Erko Kollom, Sander Nahkus, Triin Killing jpt.

