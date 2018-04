I Wear* Experiment andis välja uue singli "Dogs"

14. ja 15. aprillil toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas Koolitants 2018 finaalkontserdid. Sel aastal on konkurss pühendatud Eesti 100. sünnipäevale, mille puhul on kutsunud tantsuõpetajaid ja koreograafe üles läbi tantsu jutustama omi tundeid ja lugusid Eestist.

"Oleme kaks aastat järjest reisinud ja maailma erinevais paigus esinenud, kohtunud paljude imeliste ja inspireerivate inimestega. Nende edulood õnnestumistest läbi kõikvõimalike raskuste andsid selle loo jaoks palju inspiratsiooni. See on meie austusavalduse kõigile vastuvoolu ujujatele," kinnitasid I Wear* Experiment’i liikmed.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel