Nädalavahetusel toimub Paides Koolitants 2018 finaal

14. ja 15. aprillil toimuvad Paide Muusika- ja Teatrimajas Koolitants 2018 finaalkontserdid. Sel aastal on konkurss pühendatud Eesti 100. sünnipäevale, mille puhul on kutsunud tantsuõpetajaid ja koreograafe üles läbi tantsu jutustama omi tundeid ja lugusid Eestist.

Raadioteater tähistab täna 90. sünnipäeva, mis kulmineerub Andrus Kivirähki kuuldemängu "Felix Moori saunapäev" avaliku salvestusega. Kuuldemängus teeb rolli ka Tõnis Niinemets, kellele see on alles kolmas kord kuuldemängus osaleda.

Uus püstijalakomöödia "#aastaema" läheb Eesti ja maailmatuurile. Komöödia autorid Liina Pulges ja Hannes Lents rääkisid stuudios oma stand-up'ist ja nelja lapse kasvatamisest ning panid Marko Reikopi ka rinnapiima jooma. Selgus, et tegelikult see, kes rinnapiima varem joonud polnud, olid idee väljakäijad ise.

