Rakvere linn valmistus abielude sõlmimiseks volikogu saalis proovipulmaga

Aasta algusest paneb inimesi paari, vormistab lahutusi, sünde ja surmasid maavalitsuse asemel kohalik omavalitsus. Rakvere linnavalitsuses on seni sõlmitud nn kabinetiabielusid, kuid sel laupäeval toimub esimene abielu sõlmimise tseremoonia volikogu saalis. Selleks, et kõik sujuks, pandi neljapäeva hommikul proovipulmas paari kaks linnavalitsuse töötajat.

Kuigi nii Riin Sikkal kui ka Erkki Leegil on oma silmarõõm kodus olemas, said nad neljapäeval tööl täiesti legaalselt pruutpaar olla. Üle paarsaja inimese mahutavas saalis oli kolleegide testpulma uudistamas paarkümmend huvilist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnapea Marko Torm tunnistas, et palju ei jäänud puudu sellest, et ta oleks pidanud testpulmas pruudi rolli enda kanda võtma.

"Läks nibin-nabin. Peigmehe leidmisega probleeme ei olnud, aga pruutidega oli natukene kehvakesti. Mul oli juba tunne, et ma pean ise planeerimisspetsialisti käevangu minema, et see protseduur läbi teha, aga õnneks ei pidanud seda ette võtma," rääkis Torm, nõustudes, et sel juhul oleks proovipulmast saanud veel suurem meediasündmus.

"Oleks kindlasti ja oleks olnud, ma usun, ka eelolev Rakvere linnavolikogu väga huvitav," lisas ta.

Nii ei saanudki need rahvasaadikud, kel Rakvere seksuaalvähemuste filmifestival hambus, endale jätkuteemat.

Kuigi testpulma peigmehel oli 17 aasta tagune pulmakogemus all, tunnistas ta siiski, et perekonnaseisuametnikku kuulates puges ärevus hinge.

"Täitsa üllatuseks hakkas jalg Anneli ees seistes kergelt värisema. Tegelikult proov oli nagu päris," ütles linnavalitsuse planeerimisspetsialist, testpulma peig Erkki Leek.

Testpulma pruut, linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka tunnistas, et püsisuhte jõudmine abieluni on oluline. "Mingil hetkel on see tõesti oluline. Samas kui on juba pikalt koos elatud ja on ka lapsed, siis see ei ole enam nii prioriteet," ütles ta.

Lääne-Virumaa pealinn on tuntud oma hullude ideede realiseerimise poolest ning mõtte sellest, et Rakvere linnavalitsus võiks ka pidulikku lahutusteenust pakkuda, võttis linnapea kaalumisele.