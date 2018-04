Risto Joost: esimesed paarkümmend aastat kulub dirigendirolli sisseelamiseks

Dirigente me sageli ei näe, kuna nad on terve kontserdi aja saali seljaga. Kui raske ametiga tegu on, uuris "Ringvaate" reporter Jüri Muttika. Risto Joost, kelle dirigenditööd Muttika jälgis, märkis muu hulgas, et dirigendiametisse sisseelamiseks kulub tegelikult vähemalt esimesed paarkümmend aastat.

"Dirigendi ülesanne on inspireerida muusikuid ja loomulikult seal peab olema mingisugune tahe seista saja suurepärase muusiku ees ja nendega leida selline kontakt, et nad sooviksid selles muusikas parima esile tuua," rääkis Joost "Ringvaatele".

Joost märkis, et alguses on ehk hirmutav, et sadakond inimest jälgivad tema kui dirigendi iga liigustust ja hingetõmmet.

"Aga armastus muusika vastu muudab selle milleski selliseks, mida on raske sõnadesse panna, sellepärast et lõppkokkuvõttes see on energiavahetus ja need inimesed, kes on orkestris, on pühendunud sellele ja nende soov on ka oma parim anda," sõnas ta.

"Nii et lõppkokkuvõttes on see ikkagi koostöö ja ma arvan, et selline esimene hetk, ütleme esimesed paarkümmend aastat dirigendina on selline sisseelamismoment. Mina endiselt tunnen enne iga proovi ikkagi ärevust ja seda, et kas mul on ikkagi piisavalt orkestrile midagi kõigepealt öelda, aga ka oma kätega näidata, ja et nad mõistaks mind," lisas Joost.