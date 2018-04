"Ringvaade" sorteeris pärisantiiki väärtusetust vanakraamist

"Inimesed kipuvad asju prügikasti viskama, arvates, et see ei ole väärtuslik, aga tegelikult see on väärtuslik," rääkis "Ringvaatele" antiigimessi korraldaja Viljar Vissel.

Visseli sõnul on see kokkuleppeline, mis hetkest võib eset nimetada antiikseks. "See, mis on juba meie vanemate lapsepõlv, on vintaaž, meie vanavanemate lapsepõlv on juba n-ö vanaaeg ehk võib öelda, et mõned antiikesemed on sealt pärit," lisas ta. Vissel selgitas ka, et antiigi puhul on väga oluline ka legend.

Antiigimessi korraldajatel õnnestus saatejuhti Grete Lõbu pärisantiigi ja muu vanakraami eristamisel vägagi edukalt eksitada.