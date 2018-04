Püstijalakomöödia "#aastaema" autorid panid Marko Reikopi (jälle) rinnapiima jooma

Uus püstijalakomöödia "#aastaema" läheb Eesti ja maailmatuurile. Komöödia autorid Liina Pulges ja Hannes Lents rääkisid stuudios oma stand-up'ist ja nelja lapse kasvatamisest ning panid Marko Reikopi ka rinnapiima jooma. Selgus, et tegelikult see, kes rinnapiima varem joonud polnud, olid idee väljakäijad ise.

"Muutus on suur – ühel hetkel sa sõidad sportautoga mööda Eestimaad ringi, pidutsed ja hullad ja siis teisel hetkel sa püüad sellesse sportautosse panna seda lapsevankrit ja kolme last ja siis abikaasat ning jooksed mööda ilma ringi hoopis teistel põhjustel," rääkis Lents sellest, mis täpselt muutub, kui peres on üks hetk neli last.