Lauri Lagle: "Portugali" puhul ma väga palju juhust ei julgenud usaldada

"Ma teadsin jah[, milline see film peab olema]. Ma ei tea, kui karmi käega, aga kuna ma pole enne filmi teinud ja kogemus puudub, siis väga palju juhust ei julgenud usaldada. Aga kindlasti selles stsenaariumis olid mingisugused kohad, kus ma katsetasin erinevaid meetodeid vastavalt stseenile ja sellele, mida ma siis justkui kätte tahtsin saada," rääkis Lagle "Ringvaatele".

"Muidugi võib [teha lineaarset, lihtsat filmi], aga see keeruline tundus mulle huvitav. Mingisugused nähtamatud niidistikud ja energiad. Mulle tundub see väljakutse. Inimene ongi keeruline, aga samas kõige huvitavam. Võib teha lihtsamalt, aga ma valisin sellise viisi selleks, et sellest kõigest aru saada," lisas ta.

Pohla märkis, et tema meelest ongi "Portugali puhul äge see, et Lagle on põiminud karakterite vahele huvitavaid ja keerukaid niite. "Aga ta tegelikult on [film] ka hästi lineaarselt jälgitav. See ongi tegelikult hästi puhtalt lugu – algab ühest kohast ja jõuab kuskile välja. Selles mõttes see ei ole lihtsalt pildikeste jada."

Lagle märkis, et sellest pole midagi, kui inimene filmist üldse niimoodi aru ei saa, nagu tema algselt seda mõtles. "Selles minu meelest see võlu ongi. Oma mõtlemine ja vastavalt oma kogemusele ja elule [tõlgendamine] ja [see] kuidas ta mingisugustest asjadest aru saab. See tõlgendamisvõimalus. Mulle endale väga meeldib selline looming, kus on ruum sees, et ma saan ise kaasa mõelda või kuidagi enda kogemusest lähtuvalt seda sõnastada."