HÕFF-i vürtsitab <em>drag queen</em>ist žüriiliige koos temast filmi väntava võttegrupiga

Haapsalus lühifilmide žüriisse kuuluv filmidiiva tegi hiljaaegu oma debüüdi ka lauljana, räppides koos ansambliga Nightsatan. Koos Moore'iga tuleb Eestisse võttegrupp, kes väntab temast filmi.

"HÕFF-i kohta kuulsin ma juba Ameerikas, et see on äge festival," ütles Moore, kes on ka suur Priit Pärna filmide fänn.

Peale Moore'i on HÕFF-ile oodata veel tervet hulka külalisi. Avafilmi "Märulikool" juhatavad sisse režissöör Trevor Stevens, peaosatäitja Heston Horvin ja produtsent Gia Rigoli, kes kõik saabuvad Haapsallu USA-st. Tegu on paar kuud tagasi Slamdance'i festivali võitnud märulikomöödia rahvusvahelise esilinastusega.

Briti režissöör Deborah Haywood tutvustab oma debüütfilmi "Nõelapadi". Linateos avas viimase Veneetsia festivali kõrvalprogrammi "Kriitikute nädal", kandideeris kolmele Briti sõltumatu filmi auhinnale (BIFA), võitis Sevilla Euroopa filmifestivalil eri- ning Créteil’ naisrežissööride festivalil publikuauhinna. Filmiajakiri Screen International on arvanud Haywoodi ka oma tulevikutähtede nimekirja.

Saksa kättemaksupõnevikku "Lumehelbeke" esitleb režissöör Adolfo Kolmerer. Kuuldavasti on tegemist kõige pöörasema saksa muinasjutuga pärast vendasid Grimme.

Flaami õudusfilmile pühendatud eriprogrammi saabub HÕFF-ile tutvustama sealse žanrifilmi grand old man Harry Kümel, kelle rohkem kui 40 aastat tagasi valminud stiilne vampiirilugu "Pimeduse tütred" on juba ammu omandanud kultusfilmi staatuse. Lisaks ka Jonas Govaerts, kes juhatab sisse oma "Kutsika" - viimase aja kõige tuntuma flaami õudusfilmi, mida on näidatud kümnetel festivalidel üle terve maailma.

Kodumaistest filmitegijatest on Haapsallu oodata Ilmar Raagi ("Tappev Tartu") ja Andres Maimikut ("Macbeth"). Tõelise tähtede paraadi toob kohale aga retroprogrammis linastuv lastefilm "Keskpäev", millest on lubanud rääkima tulla režissöör Raivo Trass ja näitlejad Maria Avdjuško, Mihkel Raud, Ülari Kirsipuu, Tormi Kevvai ning Sven Suurraid.

HÕFF leiab tänavu aset 27.-29. aprillini.