Aruandest selgub, et Amber Heard annetas osa lahutuse rahast lastehaiglale

Depp ja Heard teatasid lahutusest 2016. aastal ning selle tulemusel maksis Depp Heardile seitse miljonit dollarit. Näitlejanna teatas juba toona, et kavatseb raha Los Angelese lastehaigla ja naistevastase vägivalla eest võitleva ühingu vahel ära jagada, teatas Huffington Post.

Los Angelese lastehaigla avaldas nüüd 2017. aasta toetajate nimekirja, kus oli ka Amber Heardi nimi välja toodud.

31-aastane näitleja töötab haiglas ka vabatahtlikuna. "Raha ei mänginud mulle isiklikult mitte mingit rolli ja pole seda kunagi teinud, kui välja arvata võimalus annetada see heategevusse. Seda tehes loodan ma aidata meid, kes ei saa ennast kaitsta," kommenteeris näitlejanna.

Amber on tuntud heategija. Sel kevadel käis ta Jordaanias Süüria pagulasperesid külastamas ning tunnistas, et see jättis tema hinge sügava emotsiooni. Heard rääkis, et tedis enne oma külastust vähe Süüria konfliktist, kuid on nüüd sõbrunenud Süüria perekondadega.

Muscle power A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 9, 2018 at 8:06am PDT

Lisaks sellele on Heard võtnud avalikult sõna naiste võrdõiguslikkuse teemal, tunnistades, et Hollywoodil on veel pikk tee minna. Ühtlasi on naine avalikult ühinenud kampaaniaga #metoo.

Heard esitas lahutusavalduse 2016. aasta mais, väites, et Johnny Depp oli teda kooselu jooksul rünnanud mobiiltelefoniga ning kiskunud tema juukseid. Paar oli abielus 15 kuud.

Depp ja Heard kohtusid 2011. aasta filmi "The Rum Diary" võtetel. Depp oli 2012. aastani abielus Prantsuse näitleja ja laulja Vanessa Paradise'iga, kellega tal on kaks last. Heardile oli abielu Deppiga esimene.