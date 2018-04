Eesti Laulult kõrvale jäänud pala teeb ilma Soome raadios

Kuigi bänd viljeleb eestikeelset muusikat, loodeti möödunud Eesti Laulu konkursile pääseda ingliskeelse palaga. "See lugu tehti konkreetselt Eesti Laulule, aga kuna meid ei valitud sinna, otsustasime me ikka avaldada selle. Me jääme tõenäoliselt oma juurte juurde, ikkagi eesti keel," avaldas Martin Kivi ETV saates "Eesti TOP 7".

Hannes Saard lisas, et loos katsetati hoopis midagi teistsugust. "Meie üllatuseks Eestis võrreldes teiste lugudega on kajastus olnud suhteliselt rahulik, aga mitu välismaa raadiot mängivad meid juba. Ühes Soome raadios olime nädala TOP 1 lugu," ütles Saard. Kivi lisas, et välismaal läheb looga "Home" paremini kui Eestis.

Üks Soome Eesti raadio tegi bändile aga ettepaneku teha muusikat otse Helsingis tänaval. "Kindlasti meeldib kõikidele," kutsuti bändi mere taha.

Saardi sõnul tahetakse küll Soome esinema minna, aga enne seda üritatakse keskenduda albumile. "Nüüd me oleme esimesed sammud sinna suunas teinud ja me plaanime tuleval sügisel anda debüütalbumi välja," lubas Saard.

Ansambel Scarlet on meloodilist eesti keelset pop-rocki tootev punt Tallinnast. Bänd asutati 2015. aasta kevadel ning ansambli muusikasse on segatud energilisi trummibiite ja gruuvivaid bassi virtuoose.