Brainstorm avaldas loo "Wonderful Day", mida filmiti Tallinnas ja kosmoses

Raadioteater tähistab täna 90. sünnipäeva, mis kulmineerub Andrus Kivirähki kuuldemängu "Felix Moori saunapäev" avaliku salvestusega. Kuuldemängus teeb rolli ka Tõnis Niinemets, kellele see on alles kolmas kord kuuldemängus osaleda.

Nad lisasid, et mäletavad täpselt seda hetke, mil nägid esimest testvideot, mille Sergey kosmosest saatis. "Ta oli kosmoselaevas ligi viis tundi sõnu välja printinud. Kui kuuled oma lugu sellises kauguses ja näed kedagi kaalutus olekus seda esitamas ning samal ajal hõljuvad su kirjutatud sõnad otseses mõttes kosmoses, siis see tõstab pulsi üsna kõrgele küll. Naljakas, et Sergey sai printida ja filmida ainult esimese salmi, sest ta pidi hakkama maandumiseks valmistuma ning meie mõtlesime välja, kuidas asja jätkata," rääkisid bändiliikmed.

"Sellised lood ei tule sinuni iga päev. Enne uue materjali loomist teeb iga bändiliige kodutööd. Siis võrdleme oma sketše ja valime albumile võtmemängijad ehk lood, mis on kõige tugevamad. Selle loo demoversioon oli esitatud Ingars Vilumsi poolt, Renarsi vokaal andis juurde just õiged nüansid," kirjeldasid Brainstormi liikmed.

Loo idee autoriks on Brainstormi basskitarrist Ingars Vilums. Inspiratsioon loo jaoks tuli kosmosest ning bänd otsustas oma loovust gravitatsioonireegleid testides laiendada. Katkendid uuest muusikavideost filmiti rahvusvahelises kosmosejaamas ja Roskosmose kosmonaut Sergey Ryazanskiy, kes oli filmimise ajal oma teisel kosmoseekspeditsioonil, on video peaosalise ja operaatori rollis.

