ERR Menu soovitab erilist kino linnaruumis

1. Laupäeval, 14. aprillil muutuvad Tallinna tänavate seinad kinoekraanideks. Kino saab näha näiteks nii vanalinnas kui ka Kalamajas.

"A Wall is a Screen" on avaliku ruumi projekt, mille eesmärk on elavdada ja ümber mõtestada õhtust linnaruumi. See on samal ajal nii linnatuur kui ka filmiõhtu, kus osalised jalutavad läbi kesklinna ning peatuvad suurte heledate seinte ees, kuhu projitseeritakse erinevates žanrites lühifilme. Asukoht ja möödakõndijad saavad justkui osaks filmist ning tänavalt tulevad hääled hakkavad mõjutama süžee käiku.

Aktsioon algab kell 21.00 kino Sõprus eest, kus toimub publiku kogunemine ning esimese lühifilmi linastus. Kokku toimuvad linastused 11 kohas. Rongkäik lõpeb Telliskivi loomelinnakus, kus toimub viimase lühifilmi linastus.

Kõikidel filmidel on ingliskeelsed subtiitrid. Linastus on publikule tasuta ja toimub iga ilmaga.

2. Koomiliste sugemetega seikluslik draama "Portugal" on näitleja ja teatrilavastaja Lauri Lagle esimene täispikk mängufilm, mille peaosalisi kehastavad näitlejad Mirtel Pohla ja Margus Prangel.

Karina ja Martin on vabaabielus elavad lapsevanemad, kelle omavahelises armastuses pole põhjust kahelda. Aga kui hing ihkab midagi veel, mingit seletamatut kõdi, saavad alguse sündmused, kus miski pole enam endine. See on lugu suurest igatsusest millegi järele, mida ei ole veel tundnud või mida võib-olla isegi ei eksisteeri.

Järgides oma sisemist tungi algab otsingute teekond, mis on mänguline, muhe, läbinisti inimlik, täis eksimise ja uuesti alustamise võimalusi ning värvikaid karaktereid, kes kõik on teel ja kel kõigil on üks eesmärk – leida õnn.

"Portugal" vaatleb tänapäeva inimest, kelle tasakaalupunkt on paigast nihkunud, kelle isklikku ruumi on kogunenud kõike rohkem kui mahub.

Kinodes alates 13. aprillist.

3. Festival Koolitants jõuab lõpule finaalkontsertidega Paide muusika- ja teatrimajas 14. ja 15. aprillil.

Tantsukunsti ja tantsuhariduse festival Koolitants on sel aastal pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Sel puhul on Koolitants kutsunud tantsuõpetajaid ja koreograafe üles jutustama tantsu kaudu oma tundeid ja lugusid Eestist.



Toimunud neljateistkümnest maakondlikust tantsupäevast on žürii üle Eesti välja valinud enam kui sada tantsu, mille hulgast selgitatakse välja tänavused laureaadid.

Mais on võimalik Koolitantsu finaali vaadata ka ETV2 vahendusel.

4. Teisipäeval, 17. aprillil toimub rahvusringhäälingu uudistemaja 1. stuudios Vikerraadio menusaate "Kuula rändajat" teine avalik salvestus. Saate autor Hendrik Relve viib publiku nii sõnas kui ka pildis kaasahaaravale rännakule eksootilise Etioopia kireva rahva sekka.

Avalikule salvestusele tulijad saavad ainulaadse võimaluse näha Hendrik Relve fotosid sealsetest inimestest, nende kommetest ja eluolust ning küsida rännumehelt küsimusi.

5. Eesti vanim nüüdismuusika festival Eesti Muusika Päevad alustab 12. aprillil üle Tallinna ja viib ühe kontserdipäeva Tartusse. Alates 1979. aastast korraldatav festival Eesti Muusika Päevad keskendub Eesti heliloojate nüüdisloomingule, tuues kontserdisaalidesse üle 30 teose maailma esiettekande.