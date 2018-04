Tallinna kontserdimaja uus nimi on Alexela kontserdimaja

Alexela kontserdimaja neljal tasandil on kokku 1829 istekohta, kaasaegne valgus-, video- ja helitehnika, mis võimaldab korraldada erinevaid üritusi nagu pop-kontserdid, ooperi- ja teatrietendused, messid ja rahvusvahelised konverentsid.

Alexela kontserdimaja tegevjuht Aivar Sirelpuu leidis, et ühisosa kahe organisatsiooni vahel on olemas. "Alexela on Eestimaine ettevõte, mis on alati silma paistnud suure ühiskonnale tagasiandjana, toetades kultuuri, sporti, haridust ja heategevust," kommenteeris ta.

Alexela kontserdimaja tegevjuht Aivar Sirelpuu Autor: Martin Dremljuga

Kontserdimajas toimub aastas keskmiselt 200 üritust, mida külastab enam kui 200 000 inimest. Maja avati esmakordselt 2009. aastal.

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 101 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on 31 tanklapoodi.

Alexela on pärjatud kultuuriministeeriumi poolt välja antava kultuurisõbra tiitliga ning toetab kultuuri- ja spordiorganisatsioone nagu Eesti Kontsert ja Saaremaa ooperipäevad, Alexela korvpalli meistriliiga, Eesti ratsaliit ja Tallinn International Horse Show, suusaliit ja Põhjamaade sümfooniaorkester.