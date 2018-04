Kuulus euroblogi hindas Elina euroloo esikohale

Wiwibloggsi žüriisse kuulus 20 eurovisioonieksperti, kes andsid Elinale kokku 7,67 punkti kümnest.

"Ooper pole igaühele ning projektsiooniga kleidid samuti. Aga Eesti on suutnud kogu paketi suurepäraseks lihvida," kommenteeris Angus, kes andis Elina euroloole 7 punkti.

Bernardo sõnul on Elina etteaste seatud just 2018. aasta Eurovisiooniks. "Pop-ooperi instrumentaalosa on kaunilt viimistletud ja Nechayeva hääl kõlab justkui teiselt planeedilt," kiitis mees, kelle sõnul toob Elina etteaste külmavärinad ihule. Etteaste sai Bernardolt 9,5 punkti.

9,5 punkti andis Elina loole ka Deban, väites, et "La Forza" haarab kuulaja juba esimestest sekunditest. "Ta särab, õhkub glamuurist ja oskab oma kunsti tuua kuulajateni haruldaselt autentselt," kommenteeris ta.

Ühes madalamad punktid andis Eesti europalale Kristin, kes tõdes, et oli lugu kuulates skeptiline, sest mäletab hästi Sloveenia 2007. aasta pop-ooperit. Kristin andis Eestile kuus punkti ja lausus, et ei vihanud seda etteastet. ""La Forza" mõjub natuke sunnituna ja isegi pealiskaudsena. Sellel lool on glamuuri, produktsioon ja lavaline olek on täiuselähedane, kuid Elina ei paista looga suhestuvat," arvas ta.

Žüriisse kuulunud Padraig tõi välja, et paberil ei paista "La Forza" olevat midagi erilist. "Aga Elina ei ole tavapärane esineja," kiitis ta ja lisas, et lool on väga tugevad sõnad. Padraig andis Eesti loole kaheksa punkti.

Robyn hindas Eesti lugu 6,5 punktiga ning tõdes, et laulu kuulates valdavad teda segased emotsioonid. "Elina on suurepärane laulja, aga lugu on rohkem justkui lavaline number, mitte laul," tõdes Robyn ning kritiseeris Elina kleiti, mis näeb tema hinnangul välja nagu oleks see nädalavahetusel kaubamajast ostetud. "Aga see lugu läheb lihtsalt peale pop-ooperi ja suure vokaali austajatele," tõdes ta.

Ülejäänud žürii hinded:

Anthony: 9.5/10

Antranig: 10/10

Bogdan: 9/10

Chris: 5.5/10

Cinan: 7.5/10

Jonathan: 7.5/10

Jordi: 8/10

Jovana: 6/10

Luis: 7.5/10

Renske: 8.5/10

Ron: 10/10

Sebastian: 5.5/10

Steinunn: 5.5/10

William: 7/10

Wiwibloggsi žürii on praegu hinnanud 26 tänavust võistluslugu. Vaata tabelit SIIT.