Festival Acoussion vahetas nime Võnkeks

Eesti suurima publikuarvuga teater on alati kättesaadav sinu taskus, millal iganes soovi on.

Ande Baikov on Ranna rantšosse rajanud hüljatud taluloomade varjupaiga, kus on praegu üle 300 erineva looma ja ligi 70 lingu.

Võnke puhul on tegemist ainulaadse pop-up muusikafestivaliga, mis tähendab seda, et iga festival toimub uues asukohas ja esinejad astuvad üles erinevates ebatraditsioonilistes paikades.

Eesti ainus rändav muusikafestivalide sari võngub tänavu esmakordselt Pärnumaale Vango Imedemaale. Festivali korraldajad teatasid ühtlasi, et keelepainutustel on nüüd lõpp ning Acoussionist sai Võnge.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel